июня 24 2024

МИД: ВЫНУЖДЕНЫ КОНСТАТИРОВАТЬ В РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В АДРЕС АБХАЗСКОГО НАРОДА

Новости Среда, 08 апреля 2026 17:12
МИД: ВЫНУЖДЕНЫ КОНСТАТИРОВАТЬ В РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В АДРЕС АБХАЗСКОГО НАРОДА

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии сделало заявление, в котором​ говорится, что МИД не можем оставить без внимания активно распространяемый в сети интернет видеоматериал заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерея Игоря Якимчука, содержащий его выступление и оценочные суждения о положении Абхазской Православной Церкви.

«К сожалению, вынуждены констатировать в речи протоиерея Якимчука уничижительные и оскорбительные высказывания в адрес абхазского народа, в частности его духовных и религиозных практик, и политического руководства Абхазии, а также вольную и одностороннюю трактовку событий Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов», – говорится в комментарии МИД.

В МИДе отмечают, что венцом возмутительных изречений Якимчука стал вопрос этногенеза абхазского народа: «Попытки представить жителей Республики Абхазия абхазского происхождения как «переселенцев из Адыгеи» рассматриваются Республикой Абхазия как ретрансляция антинаучного наследия Павла Ингороквы, опровергнутого видными деятелями абхазской, российской и грузинской академической науки».

«Используя свой духовный сан и публичную платформу, протоиерей Игорь Якимчук фактически распространяет искаженные и вредоносные нарративы в отношении абхазского народа, созвучные риторике как Грузинской Православной Церкви, так и политического руководства Грузии. Не менее прискорбно и то, что столь высокопоставленное лицо, отвечающее за внешние связи Московского патриархата, демонстрирует полное отсутствие компетенций по всем вышеупомянутым вопросам, что не может не вызвать недоумения со стороны Республики Абхазия.​ В этой связи считаем уместным рекомендовать протоиерею Игорю Якимчуку не искажать исторические факты, соблюдать принципы уважения и человеколюбия, как и положено священнослужителю столь высокого сана, и не идти вразрез с официальной политикой Российской Федерации, отраженной в братском и союзническом характере взаимоотношений Абхазии и России», – отмечается в заявлении МИД Абхазии.

