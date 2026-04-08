БОЛЕЕ 200 ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАЖЕНО В СТОЛИЦЕ В 2026 ГОДУ

Новости Среда, 08 апреля 2026 17:14
БОЛЕЕ 200 ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАЖЕНО В СТОЛИЦЕ В 2026 ГОДУ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В конце 2025-го года главой администрации города Сухум Тимуром Агрба было подписано распоряжение об объявлении 2026- годом озеленения в столице. В рамках этого распоряжения администрацией города был закуплен и производится высадка посадочного материала. Уже посажено более 200 деревьев.

«Высадки ведутся не только в центральной части города, но и в микрорайонах. Мы восстанавливаем наши аллейные посадки, среди которых такие деревья, как: камфорный лавр, гималайский кедр, платан, каллистемон, эвкалипт, эвкалипт серебристый, лагерстремия, кусты Евгении, смолосемянника, олеандра, лаванды, а также финиковые пальмы.

В ходе весеннего периода будет высажено еще 200 деревьев и кустарников. Затем посадка продолжится в осенний период. Всего планируем высадить в 2026 году 500 деревьев и кустарников», – рассказал заместитель главы администрации города Сухум Константин Тарба, курирующий данное направление

