Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЛХАСА КОГОНИЯ

Новости Среда, 08 апреля 2026 17:16
ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЛХАСА КОГОНИЯ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Очамчырским районным судом под председательством судьи Харчилава Ф.Д. вынесен обвинительный приговор в отношении Когония Алхаса Андреевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 320, частью 1 статьи 217, частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного следствия установлено, что 15 августа 2025 года, в селе Кутол Очамчырского района, в целях сокрытия запрещенного к возделыванию наркотического растения каннабис, обнаруженного в домовладении его отца, угрожая применением насилия в отношении сотрудников милиции, опасного для жизни и здоровья, действуя умышленно, поджег вещественные доказательства и папку с документами, собранные сотрудниками милиции, после чего скрылся с места преступления.

Приговором Очамчырского районного суда от 23 марта 2026 года Когония А.А. назначено наказание в виде 6 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

