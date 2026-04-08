УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АМЗЫ ПРОХОРОВОЙ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района утверждено обвинительное заключение и направлено в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении гражданки РФ Прохоровой Амзы Руслановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 ст. 224 УК РА.

Органом предварительного расследования установлено, что Прохорова А.Р., действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Борис Березовский», выступающим в роли «координатора», с целью личного материального обогащения, используя координаты-геолокацию, переданные «координатором», через мобильное приложение «Телеграмм», 12 декабря 2025 года примерно в 12:30 ч. прибыла в с. Приморское Гудаутского района, где путем поднятия «тайной закладки» незаконно приобрела с целью последующего сбыта наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере, весом не менее 19.505 грамм, после чего была задержана сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району и УКОН МВД РА.

В отношении Прохоровой А.Р. Гудаутским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.