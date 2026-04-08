ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА ГРАЖДАНИНА АБХАЗИИ НА ВЪЕЗД В РФ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Действующие межгосударственные и межведомственные договоренности предусматривают механизмы правовой помощи и взаимодействия, которые позволяют нашим гражданам обращаться в органы прокуратуры Абхазии для решения вопросов о нарушении их прав на территории иностранного государства.

Так, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Генеральными прокуратурами Абхазии и России прокуратурой Краснодарского края рассмотрено обращение гражданина Абхазии об отмене решения о неразрешении въезда в Россию.

Установлено, что после уплаты административных штрафов ГУ МВД России по Краснодарскому краю 26.02.2026 отменило решения от 28.03.2022 о неразрешении въезда, принятые на основании п. 10 ч. 1 ст. 27 ФЗ РФ № 114-ФЗ (неоднократное привлечение к административной ответственности). Соответствующие сведения о снятии запрета на въезд внесены в информационные учеты органов внутренних дел России.