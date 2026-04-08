ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ
Новости Среда, 08 апреля 2026 17:23
Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении Андрейко Николая Викторовича по части 1 статьи 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту незаконного пересечения государственной границы Республики Абхазия из Республики Грузия, имевшее место 22 марта 2026 года в селе Таглан Галского района.
25 марта 2026 года на период предварительного следствия в отношении подозреваемого Андрейко Н.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
