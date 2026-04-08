ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении Андрейко Николая Викторовича по части 1 статьи 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту незаконного пересечения государственной границы Республики Абхазия из Республики Грузия, имевшее место 22 марта 2026 года в селе Таглан Галского района.