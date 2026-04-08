ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МИЛИЦИОНЕРОВ ОТДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело в отношении Ажиба Д.Д. и Жиба Р.В. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

26 марта 2026 года, милиционеры отделения охраны УИН МВД РА, Ажиба Д.Д. и Жиба Р.В., осуществляя охрану заключённых находившихся на лечении в специализированной палате ЦВГ МО РА, расположенного в п.Агудзера Гулрыпшского района, в нарушение требований должностных инструкций, являясь должностными лицами, не обеспечили выполнение возложенных на них обязанностей.

В результате чего, стало возможным совершения побега из-под стражи содержащегося в спецпалате ЦВГ МО РА, подсудимого Гуния Адгура Тенгизовича, который реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от содержания под стражей, неустановленным способом произвел отпирание замка центральной двери спецпалаты, после чего скрылся в неизвестном направлении.