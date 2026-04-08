УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ДЕНИСА НОВОЖИЛОВА НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении Новожилова Дениса Викторовича, обвиняемого по части 3 статьи 29 – части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования установлено, что Новожилов Д.В. 07 сентября 2025 года, примерно в 01 час 10 минут, в городе Гагра по проспекту В.Г. Ардзинба напротив дома №188, находясь в состоянии алкогольного опьянения в результате возникшей ссоры с Исрапиловым Шамилем Хусеновичем, действуя умышленно, используя в качестве орудия преступления – кухонный нож, желая наступления смерти последнему, нанес два проникающих колото-резанных ранения в жизненно важные органы, с повреждением гортани, трахеи и левой позвоночной артерии, однако, довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, после чего скрылся с места преступления.

09 сентября 2025 года судом Гагрского района в отношении Новожилова Д.В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.