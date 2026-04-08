ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил председателя Правительства Южной Осетии Дзамболата Тадтаева с Днем Конституции республики.
В поздравительном послании говорится:
Уважаемый Дзамболат Мервадикович!
Примите мои поздравления по случаю Дня Конституции Республики Южная Осетия.
Утвержденная 25 лет назад всенародным голосованием Основной Закон Республики Южная Осетия ознаменовал собой наступление новой эпохи в истории молодого государства.
Эта дата имеет особую значимость для всех граждан, верных идеалам свободы Родины, чтящих подвиги прошлого и стремящихся к процветающему будущему.
В Абхазии с воодушевлением воспринимают позитивные преобразования, происходящие в Южной Осетии. Мы дорожим нашими братскими отношениями и общностью судеб.
Выражаю уверенность в дальнейшем всестороннем сотрудничестве по линии межправительственного взаимодействия.
Уважаемый Дзамболат Мервадикович, желаю Вам и всему братскому народу Южной Осетии новых успехов, мира и процветания.
Последнее от Super User
