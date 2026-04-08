ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 08 апреля 2026 18:04
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил председателя Правительства Южной Осетии Дзамболата Тадтаева с Днем Конституции республики.

В поздравительном послании говорится:

Уважаемый Дзамболат Мервадикович!

Примите мои поздравления по случаю Дня Конституции Республики Южная Осетия.

Утвержденная 25 лет назад всенародным голосованием Основной Закон Республики Южная Осетия ознаменовал собой наступление новой эпохи в истории молодого государства.

Эта дата имеет особую значимость для всех граждан, верных идеалам свободы Родины, чтящих подвиги прошлого и стремящихся к процветающему будущему.

В Абхазии с воодушевлением воспринимают позитивные преобразования, происходящие в Южной Осетии. Мы дорожим нашими братскими отношениями и общностью судеб.

Выражаю уверенность в дальнейшем всестороннем сотрудничестве по линии межправительственного взаимодействия.

Уважаемый Дзамболат Мервадикович, желаю Вам и всему братскому народу Южной Осетии новых успехов, мира и процветания.

« УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ДЕНИСА НОВОЖИЛОВА НАПРАВЛЕНО В СУД В ГТК ПРОШЛА ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБХАЗИИ »
