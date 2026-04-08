ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил председателя Правительства Южной Осетии Дзамболата Тадтаева с Днем Конституции республики.

Уважаемый Дзамболат Мервадикович!

Примите мои поздравления по случаю Дня Конституции Республики Южная Осетия.

Утвержденная 25 лет назад всенародным голосованием Основной Закон Республики Южная Осетия ознаменовал собой наступление новой эпохи в истории молодого государства.

Эта дата имеет особую значимость для всех граждан, верных идеалам свободы Родины, чтящих подвиги прошлого и стремящихся к процветающему будущему.

В Абхазии с воодушевлением воспринимают позитивные преобразования, происходящие в Южной Осетии. Мы дорожим нашими братскими отношениями и общностью судеб.

Выражаю уверенность в дальнейшем всестороннем сотрудничестве по линии межправительственного взаимодействия.

Уважаемый Дзамболат Мервадикович, желаю Вам и всему братскому народу Южной Осетии новых успехов, мира и процветания.