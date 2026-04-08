В ГТК ПРОШЛА ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 08 апреля 2026 18:21
В ГТК ПРОШЛА ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ГТК под руководством заместителей председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Ананы Гогохия и Темыра Дгебия, при участии начальников профильных структурных подразделений ГТК РА, состоялась рабочая встреча с участниками внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия.

В ходе встречи обсудили вопросы пересечения абхазо-российской границы в преддверии курортного сезона. Особое внимание уделялось сезонным нагрузкам, реконструкции МАПП Адлер, вопросам доставки товаров, включая поставки через интернет-маркетплейсы, а также другим актуальным проблемам, с которыми сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности.

Представители бизнеса имели возможность задать вопросы, обозначить проблемные ситуации в работе таможенных органов и предложить возможные пути их решения.

Встреча позволила выстроить конструктивный диалог, выявить ключевые вопросы и подготовить повестку для последующей встречи с российскими коллегами из ФТС России с целью оптимизации таможенных процедур и упрощения прохождения абхазо-российской государственной границы в период курортного сезона.

