СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, 07.04.2026г. сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии в г. Сухум был задержан гражданин Турецкой Республики Коч Сонер Мехметович 1981 г.р. По имеющимся оперативным данным, указанный гражданин на территории Турции находится в розыске за совершенное преступление, предусмотренное статьей 102 УК Турции.

Во избежание наказания гражданин Коч покинул территорию Турции и прибыл в Республику Абхазия, где длительное время скрывался от уголовной ответственности, нарушив правила пребывания в республике.

В процессе опроса гражданин Коч подтвердил факт своего уголовного преследования за ранее совершенное преступное деяние.

На основании ходатайства Миграционной службы Сухумским городским судом вынесено Постановление № 5/160, в связи с чем, 07.04.2026 г. Коч Сонер Мехметович был выдворен с территории Республики Абхазия через контрольно-пропускной пункт «Ингур».