 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПОЛУЧИТ СОВРЕМЕННУЮ АГРОЛАБОРАТОРИЮ И ПОМОЩЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Среда, 08 апреля 2026 19:06
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ПОЛУЧИТ СОВРЕМЕННУЮ АГРОЛАБОРАТОРИЮ И ПОМОЩЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее» Министерство сельского хозяйства подписало четыре соглашения с российскими профильными ведомствами. Договоренности направлены на защиту урожая и создание в республике научной базы.

В рамках сотрудничества компания «Щелково Агрохим» уже передала аграриям необходимые препараты на 18 миллионов рублей. Кроме того, в Сухуме откроется филиал российской агрохимической лаборатории.

«Это дает нам возможность проводить все анализы почвы, воды и природных ресурсов. Раньше из-за отсутствия такой лаборатории приходилось приглашать специалистов из России», – отметил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Для работы в филиале уже выбран местный специалист, который пройдет обучение в России.

Напомним, что на форуме министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заключил соглашения с Россельхозцентром, Головным центром по воспроизводству сельхозживотных, Росагохимслужбой и компанией «Щелково Агрохим».

Соглашения предусматривают сотрудничество в области фитомониторинга и защиты растений, развития племенного животноводства и внедрения технологий искусственного осеменения, а также проведения агрохимических, почвенных и экологических исследований.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 08 апреля 2026 19:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.