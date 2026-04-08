АБХАЗИЯ ПОЛУЧИТ СОВРЕМЕННУЮ АГРОЛАБОРАТОРИЮ И ПОМОЩЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. На международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее» Министерство сельского хозяйства подписало четыре соглашения с российскими профильными ведомствами. Договоренности направлены на защиту урожая и создание в республике научной базы.

В рамках сотрудничества компания «Щелково Агрохим» уже передала аграриям необходимые препараты на 18 миллионов рублей. Кроме того, в Сухуме откроется филиал российской агрохимической лаборатории.

«Это дает нам возможность проводить все анализы почвы, воды и природных ресурсов. Раньше из-за отсутствия такой лаборатории приходилось приглашать специалистов из России», – отметил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Для работы в филиале уже выбран местный специалист, который пройдет обучение в России.

Напомним, что на форуме министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заключил соглашения с Россельхозцентром, Головным центром по воспроизводству сельхозживотных, Росагохимслужбой и компанией «Щелково Агрохим».

Соглашения предусматривают сотрудничество в области фитомониторинга и защиты растений, развития племенного животноводства и внедрения технологий искусственного осеменения, а также проведения агрохимических, почвенных и экологических исследований.