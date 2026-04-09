 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Новости Четверг, 09 апреля 2026 19:13
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. 7 апреля 2026 года, примерно в 22:50 часов, в Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия доставлена малолетняя Лахина Габриэла Беслановна, 21.06.2022 года рождения, в тяжелом состоянии, с множественными повреждениями головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей.

Впоследствии, 08 апреля 2026 года, в 04:00 часов врачами ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская детская больница» констатирована смерть Лахиной Г.Б.

В настоящее время прокуратурой Гулрыпшского района проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти Лахиной Г.Б.

По результатам проведенных мероприятий в кратчайшие сроки будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 09 апреля 2026 19:15

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.