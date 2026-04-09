ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. 7 апреля 2026 года, примерно в 22:50 часов, в Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия доставлена малолетняя Лахина Габриэла Беслановна, 21.06.2022 года рождения, в тяжелом состоянии, с множественными повреждениями головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей.

Впоследствии, 08 апреля 2026 года, в 04:00 часов врачами ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская детская больница» констатирована смерть Лахиной Г.Б.

В настоящее время прокуратурой Гулрыпшского района проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти Лахиной Г.Б.

По результатам проведенных мероприятий в кратчайшие сроки будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка.