БАДРА ГУНБА: СМЕРТЬ РЕБЕНКА – СЕРЬЕЗНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА.

«С глубоким потрясением воспринял новость о смерти ребенка в результате жестокого обращения.

Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба прокомментировал трагический случай, связанный с гибелью ребенка в Гулрыпшском районе

Случившееся – серьезный сигнал для всего общества. Мы обязаны сделать все, чтобы подобные трагедии больше не повторялись в нашей стране.

Правоохранительные органы ведут расследование, и виновные понесут наказание по всей строгости закона. Каждый ребенок должен жить в любви, заботе и безопасности».