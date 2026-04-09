БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ТКУАРЧАЛЦЕВ С ДНЕМ ГОРОДА
Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава приняли участие в праздновании Дня города-Героя Ткуарчала.
Вначале состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Почтить их память пришли премьер-министр Владимир Делба, члены Правительства, депутаты Парламента, глава администрации Ткуарчалского района Герман Качарава, председатель комиссии Смоленской областной Думы Михаил Лосенко, главы городов и районов Абхазии, общественность.
На торжественном заседании посвященном Дню города, глава государства обратился с приветственным словом к собравшимся:
«Акыр иаԥсоу тҟәарчалаа!
Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит Тҟәарчал ақалақь – фырхаҵа амш!
Тҟәарчал Аҧсны ҳаамҭазтәи аҭоурыхаҿы аҭыԥ ҷыда ааннакылоит. Жәашықәсала иара Аԥсны аиндустриатә центр хадақәа ируакын, аҿиара бзиа змаз қалақьын.
Тҟәарчал аҭоурых аҿы иналукааша аҭыҧ ааныркылоит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраантәи ахҭысқәа. Шәара аблокада хьанҭа шәхыжәгеит. Ахьҭакреи амлакреи шәыриааины аӡәык еиҧш шәеидгылеит, ахцҵәара зықәшәаз ҳауаажәлар шәыдышәкылеит.
Хашҭра рықәм Аԥсны ахақәиҭра зхыақәызҵаз ҳфырхацәа-тҟәарчалаа!
Иахьа Тҟәарчал аиҭакрақәа мҩаԥысуеит: есааира ақалақь ахаҿра аиӷьхара иаҿуп, аинфраструктура ҿиоит, ҩаԥхьа асасцәеи атуристцәеи аднакылартә иҟалеит. Ари, раԥхьа иргыланы, абра инхо ақалақьуаа шәоуп изыбзоуроу.
Аҳәынҭқарра аринахысгьы иалшо зегь ҟанаҵалоит Тҟәарчал аҿиаразы, ауаа рыԥсҭазаашьа аиӷьтәразы.
Акыр иаԥсоу Тҟәарчал ақалақь-фырхаҵа ауааԥсыра! Гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, аҭынчра, аизҳазыгьара!
Ҽааныбзиала».
