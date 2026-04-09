 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ ТКУАРЧАЛ

Новости Четверг, 09 апреля 2026 19:41
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ ТКУАРЧАЛ

Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Владимир Делба выступил на торжественном заседании, посвященном Дню основания города:

«Дорогие ткуарчальцы!

Очень рад поздравить всех нас с 84-й годовщиной основания города, у которого героическая судьба. Ткуарчал для всех поколений нашего народа – это символ стойкости, трудолюбия и крепости духа.

Мне вдвойне приятно находиться здесь, потому что корни мои происходят отсюда, из города, который знает цену самоотверженности и бесстрашию.

Ткуарчал был образован как индустриальный центр Абхазии благодаря шахтерскому труду – профессии, требующей мужества, выносливости и преданности своему делу. Мы всегда будем помнить и чтить тех, кто посвятил жизнь своему городу, его становлению и славе.

Город пережил немало испытаний, жестокую блокаду в период Отечественной войны народа Абхазии. Но, несмотря ни на что, он всегда оставался непреклонным, Ткуарчал всегда находит в себе силы к возрождению.

Город-герой продолжает оставаться местом, где ценятся честность, доброта и взаимопомощь, его история – это история преодоления трудностей, история побед и достижений. В каждом из вас, дорогие ткуарчальцы, живет сила, неиссякаемая энергия, которая помогает строить будущее Абхазского государства.

Ткурчал играет важную роль в социально-экономической жизни нашей страны. Здесь реализуются отраслевые программы, государственные мероприятия в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта.

Перед нами стоят масштабные задачи, большие перспективы развития, и в этом контексте город будет участвовать в реализации проектов, приоритетность которых будет определяться исходя из мнения жителей города-героя.

Учитывая природно-географические характеристики считаю, что в смысле масштабного развития у Ткуарчала особенные рекреационные возможности.

Задача Правительства Республики Абхазия заключается в максимальном содействии в реализации всего потенциала возможностей.

Ответственно заверяю вас в том, что мы приложим к этому все усилия и в рамках отдельных поручений Президента республики Бадры Зурабовича Гунба, и через правительственные решения.

Дорогие ткуарчальцы, искренне желаю вам мира и благополучия. Пусть город растет, развивается, и в каждом доме царят уют и согласие. Пусть дети растут здоровыми и счастливыми, а старшее поколение героев будет окружено заботой и уважением.

С днем рождения, город героев и тружеников!»

