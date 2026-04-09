ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ ТКУАРЧАЛ

Очень рад поздравить всех нас с 84-й годовщиной основания города, у которого героическая судьба. Ткуарчал для всех поколений нашего народа – это символ стойкости, трудолюбия и крепости духа.

Мне вдвойне приятно находиться здесь, потому что корни мои происходят отсюда, из города, который знает цену самоотверженности и бесстрашию.

Ткуарчал был образован как индустриальный центр Абхазии благодаря шахтерскому труду – профессии, требующей мужества, выносливости и преданности своему делу. Мы всегда будем помнить и чтить тех, кто посвятил жизнь своему городу, его становлению и славе.

Город пережил немало испытаний, жестокую блокаду в период Отечественной войны народа Абхазии. Но, несмотря ни на что, он всегда оставался непреклонным, Ткуарчал всегда находит в себе силы к возрождению.

Город-герой продолжает оставаться местом, где ценятся честность, доброта и взаимопомощь, его история – это история преодоления трудностей, история побед и достижений. В каждом из вас, дорогие ткуарчальцы, живет сила, неиссякаемая энергия, которая помогает строить будущее Абхазского государства.

Ткурчал играет важную роль в социально-экономической жизни нашей страны. Здесь реализуются отраслевые программы, государственные мероприятия в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта.

Перед нами стоят масштабные задачи, большие перспективы развития, и в этом контексте город будет участвовать в реализации проектов, приоритетность которых будет определяться исходя из мнения жителей города-героя.

Учитывая природно-географические характеристики считаю, что в смысле масштабного развития у Ткуарчала особенные рекреационные возможности.

Задача Правительства Республики Абхазия заключается в максимальном содействии в реализации всего потенциала возможностей.

Ответственно заверяю вас в том, что мы приложим к этому все усилия и в рамках отдельных поручений Президента республики Бадры Зурабовича Гунба, и через правительственные решения.

Дорогие ткуарчальцы, искренне желаю вам мира и благополучия. Пусть город растет, развивается, и в каждом доме царят уют и согласие. Пусть дети растут здоровыми и счастливыми, а старшее поколение героев будет окружено заботой и уважением.

С днем рождения, город героев и тружеников!»