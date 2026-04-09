ГЕРМАН КАЧАРАВА: ТКУАРЧАЛ ОСТАЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ТОЧКОЙ НА КАРТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ АБХАЗИИ

Четверг, 09 апреля 2026 19:44
Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава администрации Ткуарчалского района Герман Качарава на торжественном мероприятии в честь 84-летия города отметил, что Ткуарчал остается приоритетной точкой на карте развития современной Абхазии.

«Ткуарчал – город с великой и непростой судьбой. Это было индустриальное сердце страны, которое десятилетиями питало экономику Абхазии. С глубокой благодарностью мы вспоминаем всех тех, кто стоял у истоков его становления: инженеров, строителей, шахтеров – тех, чей сплоченный труд всегда высоко ценил наш народ», – сказал он.

Качарава отметил, что Ткуарчал – это город-герой, чей дух не был сломлен в течение 413 дней ожесточенной блокады в период Отечественной войны народа Абхазии.

«Мы склоняем головы перед памятью павших героев и выражаем безграничную признательность нашим ветеранам, которые сегодня присутствуют в этом зале. Ваш подвиг – это фундамент, на котором мы строим наше будущее», – сказал он и добавил, что прошлое Ткуарчала – это не только шахтерская слава, но и высокая культура.

Качарава назвал знаковым событием возвращение на родную землю легендарной скульптурной композиции Геннадия Зосимовича Лакоба «Путешествие в небо».

«Созданная выдающимся мастером для нашего завода "Арго" в 1980-х годах, она вновь заняла свое место. Продолжением этого преображения стала высадка аллеи гортензий, небесно-синий цвет которых стал официальным цветом нашего праздника.

Мы осознанно меняем вектор развития района, переходя к созданию современного туристического и культурного кластера. Но наша главная цель – это люди. Мы стремимся создать условия, чтобы минимизировать отток населения, чтобы уроженцы Ткуарчала возвращались домой», – сказал Качарава.

По словам главы администрации, Ткуарчал должен стать местом, где молодежь видит перспективы.

«Для этого мы усиливаем профориентационную работу. Наш колледж должен стать базой для подготовки специалистов, нужных городу. Мы хотим, чтобы молоды люди получали востребованные профессии и оставались работать в родном городе», – сказал Качарава.

