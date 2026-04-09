В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ ГОРОДА

Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Выставка «Ткуарчал: от индустриального прошлого к городу-саду» стала частью праздничной программы ко Дню города.

В экспозиции соединились работы Рудольфа Хочава, посвященные шахтам и заводам Ткуарчала, и цифровые иллюстрации Данакая Адлейба о будущем города.