IVA МОЖЕТ СОЗДАТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВКС ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии состоялся Международный экономический форум «Абхазия – инвестиции в будущее». В работе форума приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, а также более 500 представителей различных отраслей экономики из России, Абхазии и Южной Осетии.

На пленарном заседании президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сообщил о том, что компания IVA Technologies может создать пилотный проект по видеоконференцсвязи для правительства Абхазии.

«Мы поучаствовали практически во всех круглых столах. Несколько направлений уже имеют свои решения. У нас есть готовые предложения по ИТ-кластеру: компания IVA – разработчики видеоконференцсвязи – подтвердили намерение создать пилотный проект для правительства Абхазии по видеоконференцсвязи», – сказал он.

Президент IVA Technologies Станислав Иодковский отметил, что для компании этот проект – возможность поддержать цифровое развитие региона: «Такие площадки, как форум «Абхазия – инвестиции в будущее», создают прочную основу для запуска практических технологических инициатив. Мы видим устойчивый рост интереса к нашим решениям не только в России, но и в странах СНГ, где также востребованы надежность, безопасность, технологическая независимость и возможность гибкой адаптации продукта под задачи государства и бизнеса. Для IVA Technologies потенциальный пилотный проект в Абхазии – это возможность внести вклад в формирование современного цифрового контура управления и взаимодействия».

Следующим этапом взаимодействия IVA Technologies и правительства Абхазии станет проработка вопроса создания платформы коммуникаций для госслужащих и суверенного мессенджера.