ТУРПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ИЗ СОЧИ ПРОДЛЯТ ДО СТАНЦИИ ГУМА В АБХАЗИИ

Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Турпоезд «Диоскурия», который курсирует между Сириусом и Сухумом, будет продлен: конечной станцией станет Гума. Об этом сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги.

По словам представителей ведомства, станция Гума популярна как у местных жителей, так и у туристов. Продление маршрута приурочено к началу курортного сезона.

Сейчас на участке ведется электрификация: российские специалисты участвуют в реконструкции контактной сети, заменят более 1,5 км линии и несколько опор ЛЭП. Эти работы позволят повысить надежность железнодорожного полотна и обеспечат стабильное энергоснабжение подвижного состава.

Завершить работы планируется к 20 апреля.