МИНИСТР ОБОРОНЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ЗАНЯТИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ГОРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Вооруженных Силах РА усилена подготовка подразделений к действиям в условиях высокогорья. На одном из высокогорных полигонов завершились плановые занятия, в ходе которых военнослужащие отработали тактику ведения боя и методы выживания на экстремальном рельефе.
Техническая подготовка: преодоление скальных участков, водных преград и глубоких оврагов;
Специальные навыки: вязка узлов, работа с альпинистским снаряжением и эвакуация раненых в условиях сложного ландшафта;
Современные технологии: интеграция беспилотной авиации (БПЛА) для ведения разведки и корректировки действий подразделений в режиме реального времени.
«Систематическая подготовка в горах – это залог высокой мобильности. Наши подразделения должны быть готовы эффективно работать там, где техника бессильна», – отмечено в ходе инспекции министром обороны.
Подобные учения позволяют значительно повысить боеспособность армии, обеспечивая оперативное выполнение задач в любых географических условиях.
Последнее от Super User
