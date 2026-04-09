ТПП ПРОВЕЛА ПАСХАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ» «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»

И хотя погода сегодня не баловала жителей столицы, в гостиницу «Интер-Сухум», где проходило мероприятие, гостей пришло немало, чтобы купить красиво украшенные куличи и другие сладости.

В «Празднике сладости» участвовали 80 пекарей, кондитеров и ремесленников Абхазии, в том числе победители в разных номинациях предыдущих конкурсов, а также новички.

Приветствуя гостей и участников ярмарки, президент Торгово-промышленной палаты Инар Ладария поздравил всех с наступающей Пасхой и пожелал мира, и благополучия.

Иерей Виссарион Аплиаа и пришедшие с ним священники благословили и освятили реализуемую продукцию.

Все представленные на ярмарке кондитерские изделия – а это огромное количество куличей, изделий из шоколада и зефира, пирогов, булочек и многого другого кондитерского изыска, – были не только красиво, но и оригинально оформлены. И эта сладкая красота стала доказательством того, что в мероприятии принимали участие мастера своего дела. Все это пользовалось успехом у посетителей ярмарки, как и другие пасхальные атрибуты.

Особую атмосферу пасхальной ярмарки придали детские танцевальные коллективы – Государственный ансамбль «Абаза» и Школа современной хореографии «Путь танца», которые исполнили абхазский и русский танцы.

По итогам мероприятия были определены победители:

– Приз зрительских симпатий за лучшее оформление экспозиции выиграла индивидуальный предприниматель Алена Цвинария. Ей от ТПП вручен сертификат на курсы шефа-кондитера, чемпиона мира по кондитерскому искусству Александра Кислицина, в Краснодаре;

– Три сертификата в салон красоты «Амашер» вручены: Анне Чкония (рукодельница – вязанные корзинки и игрушки) и кондитерам – Элеоноре Кифниди и Ксении Сатиной.

Выставку-ярмарку посетили спикер Парламента Лаша Ашуба и руководитель аппарата Кабинета министров Иатыр Ажиба.