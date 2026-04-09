ТПП ПРОВЕЛА ПАСХАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ» «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»
Сухум. 9 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата республики Абхазия провела очередную ХI выставку-ярмарку «Праздник сладости», посвященную предстоящему главному празднику христиан – светлой Пасхе.
И хотя погода сегодня не баловала жителей столицы, в гостиницу «Интер-Сухум», где проходило мероприятие, гостей пришло немало, чтобы купить красиво украшенные куличи и другие сладости.
В «Празднике сладости» участвовали 80 пекарей, кондитеров и ремесленников Абхазии, в том числе победители в разных номинациях предыдущих конкурсов, а также новички.
Приветствуя гостей и участников ярмарки, президент Торгово-промышленной палаты Инар Ладария поздравил всех с наступающей Пасхой и пожелал мира, и благополучия.
Иерей Виссарион Аплиаа и пришедшие с ним священники благословили и освятили реализуемую продукцию.
Все представленные на ярмарке кондитерские изделия – а это огромное количество куличей, изделий из шоколада и зефира, пирогов, булочек и многого другого кондитерского изыска, – были не только красиво, но и оригинально оформлены. И эта сладкая красота стала доказательством того, что в мероприятии принимали участие мастера своего дела. Все это пользовалось успехом у посетителей ярмарки, как и другие пасхальные атрибуты.
Особую атмосферу пасхальной ярмарки придали детские танцевальные коллективы – Государственный ансамбль «Абаза» и Школа современной хореографии «Путь танца», которые исполнили абхазский и русский танцы.
По итогам мероприятия были определены победители:
– Приз зрительских симпатий за лучшее оформление экспозиции выиграла индивидуальный предприниматель Алена Цвинария. Ей от ТПП вручен сертификат на курсы шефа-кондитера, чемпиона мира по кондитерскому искусству Александра Кислицина, в Краснодаре;
– Три сертификата в салон красоты «Амашер» вручены: Анне Чкония (рукодельница – вязанные корзинки и игрушки) и кондитерам – Элеоноре Кифниди и Ксении Сатиной.
Выставку-ярмарку посетили спикер Парламента Лаша Ашуба и руководитель аппарата Кабинета министров Иатыр Ажиба.
- МИНИСТР ОБОРОНЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ЗАНЯТИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ГОРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
- ТУРПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ИЗ СОЧИ ПРОДЛЯТ ДО СТАНЦИИ ГУМА В АБХАЗИИ
- IVA МОЖЕТ СОЗДАТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВКС ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
- В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ ГОРОДА
- ГЕРМАН КАЧАРАВА: ТКУАРЧАЛ ОСТАЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ТОЧКОЙ НА КАРТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ АБХАЗИИ