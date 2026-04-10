ДЕЛО О ГИБЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ ЛАХИНОЙ ПЕРЕДАНО В СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. П рокуратурой Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело №526/301 в отношении Лахиной Кристины Максимовны по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с особой жестокостью, издевательством, а также осознавая заведомо беспомощное состояние малолетней Лахиной Габриэлы Беслановны, 21.06.2022 года рождения, повлекшего смерть последней, имевшего место 07 апреля 2026 года, в период времени с 17 часов 00 минут по 22 часа 30 минут, по месту проживания по адресу: Гулрыпшский район, село Мачара, дома №5, квартира №30.

09 апреля 2026 года в порядке статей 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия Лахина К.М. задержана по подозрению в совершении вышеуказанного преступления и водворена в ИВС МВД Республики Абхазия.

По поручению Генерального прокурора Республики Абхазия Агрба А.Н. настоящее уголовное дело изъято из производства прокуратуры Гулрыпшского района и передано для организации расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

За совершение инкриминируемого Лахиной К.М. преступления, уголовным законодательством Республики Абхазия предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.