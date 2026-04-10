В ДАГЕСТАН ПРИБЫЛ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния прибыл в Дагестан с гуманитарным грузом для пострадавших от стихийного бедствия.

«Сразу после получения информации, что в Дагестане случилась беда, президент Абхазии Бадра Гунба дал указание переговорить с коллегами из республики. По его поручению направлен гуманитарный груз в Республику Дагестан – четыре рефрежератора-двадцатитонки с бутилированной водой. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, вплоть до лекарственных препаратов», – отметил Лев Квициния.

Также Лев Квициния посетил Ситуационный центр РД, где он ознакомился с работой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РД и ГКУ РД «Служба 112 РД».

С Министром МЧС Дагестана Нариманом Казимагамедовым было проведено совещание для определения дальнейшего плана действий.

