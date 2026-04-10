ПАРЛАМЕНТ ИНИЦИИРУЕТ РАЗРАБОТКУ ЗАКОНА ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента обсудили ситуацию, связанную с гибелью трехлетней девочки в Гулрыпшском районе. Парламентарии сошлись во мнении, что государство должно выработать эффективные правовые механизмы защиты граждан от домашнего насилия и упреждения подобных случаев.

Депутат Инар Садзба подчеркнул, что произошедшее шокировало все общество.

«Наша задача – предотвратить подобные случаи, а не ждать очередного. Назрел вопрос законодательного реагирования. Считаю необходимым поднять вопрос о разработке и рассмотрении профильного закона на ближайшем заседании комитета», – предложил он.

Спикер Парламента Лаша Ашуба поддержал инициативу, отметив важность профилактики и бдительности сограждан.

«Задача власти – обеспечить максимальную защиту. Огромное значение имеют действия на упреждение и своевременное информирование о проблемах, происходящих рядом с нами. Мы должны обсудить все возможные опции: использовать наработки прошлых созывов, изучить обращения Уполномоченного по правам человека и пригласить представителей всех профильных служб для выработки правового пути», – заявил спикер.

В свою очередь, депутат Даут Хутаба прояснил текущую ситуацию с законопроектной деятельностью в этой сфере. Он отметил, что хотя официально зарегистрированного проекта о домашнем насилии в комитете на данный момент нет, работа в этом направлении ведется.

«Мы плотно прорабатываем этот вопрос с Уполномоченным по правам человека Анас Кишмария. Моя позиция и позиция омбудсмена заключается в том, чтобы идти по пути внесения системных поправок в действующее законодательство, включая Уголовный кодекс, а не ограничиваться отдельным законом. Эта работа уже находится на завершающей стадии, и подробности будут представлены депутатам в ближайшее время», – сообщил Хутаба.

Об этом сообщает Апсныпресс.