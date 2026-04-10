ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ ИНОСТРАНЦАМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новости Пятница, 10 апреля 2026 14:59
В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ ИНОСТРАНЦАМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором, окончательном чтении проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия».

Данная законодательная инициатива была разработана Министерством экономики по поручению премьер-министра республики.

Основная цель документа – регулирование рынка пассажирских перевозок и защита интересов местных кадров.

Принятые изменения создают правовую базу для введения ограничений на работу иностранных граждан в определенных сферах экономики. В частности, речь идет о реализации мер, согласно которым услуги такси в Абхазии должны оказываться водителями, являющимися исключительно гражданами республики.

Внесение поправок позволит Кабинету министров устанавливать запрет на занятие иностранцами отдельными видами деятельности и замещение определенных должностей, что, по мнению разработчиков, будет способствовать приоритетному трудоустройству граждан Абхазии в сфере автомобильных перевозок.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТ ИНИЦИИРУЕТ РАЗРАБОТКУ ЗАКОНА ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» »
