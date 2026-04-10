В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ ИНОСТРАНЦАМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором, окончательном чтении проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия».
Данная законодательная инициатива была разработана Министерством экономики по поручению премьер-министра республики.
Основная цель документа – регулирование рынка пассажирских перевозок и защита интересов местных кадров.
Принятые изменения создают правовую базу для введения ограничений на работу иностранных граждан в определенных сферах экономики. В частности, речь идет о реализации мер, согласно которым услуги такси в Абхазии должны оказываться водителями, являющимися исключительно гражданами республики.
Внесение поправок позволит Кабинету министров устанавливать запрет на занятие иностранцами отдельными видами деятельности и замещение определенных должностей, что, по мнению разработчиков, будет способствовать приоритетному трудоустройству граждан Абхазии в сфере автомобильных перевозок.
Об этом сообщает Апсныпресс.
