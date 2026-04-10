 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Новости Пятница, 10 апреля 2026 15:01
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления». Поправки, инициированные депутатом Дмитрием Маршания, касаются порядка формирования избирательных комиссий на местах.

Согласно новой редакции статьи 1 закона, из требований к членам избирательных комиссий города, района, поселка и села исключается возрастной ценз в 25 лет.

Теперь войти в состав комиссий могут граждане Республики Абхазия, обладающие избирательным правом и имеющие постоянную регистрацию в соответствующем районе, без дополнительных ограничений по возрасту.

Правом выдвижения представителей в составы комиссий по-прежнему обладают:

• политические и общественно-политические организации;

• трудовые коллективы предприятий, учреждений и учебных заведений;

• собрания избирателей по месту жительства.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 10 апреля 2026 15:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ ИНОСТРАНЦАМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ БУДУТ УТВЕРЖДАТЬСЯ РЕШЕНИЯМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ОТДЕЛЬНО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.