ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления». Поправки, инициированные депутатом Дмитрием Маршания, касаются порядка формирования избирательных комиссий на местах.
Согласно новой редакции статьи 1 закона, из требований к членам избирательных комиссий города, района, поселка и села исключается возрастной ценз в 25 лет.
Теперь войти в состав комиссий могут граждане Республики Абхазия, обладающие избирательным правом и имеющие постоянную регистрацию в соответствующем районе, без дополнительных ограничений по возрасту.
Правом выдвижения представителей в составы комиссий по-прежнему обладают:
• политические и общественно-политические организации;
• трудовые коллективы предприятий, учреждений и учебных заведений;
• собрания избирателей по месту жительства.
Об этом сообщает Апсныпресс.
