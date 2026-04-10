ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления». Поправки, инициированные депутатом Дмитрием Маршания, касаются порядка формирования избирательных комиссий на местах.

Согласно новой редакции статьи 1 закона, из требований к членам избирательных комиссий города, района, поселка и села исключается возрастной ценз в 25 лет.

Теперь войти в состав комиссий могут граждане Республики Абхазия, обладающие избирательным правом и имеющие постоянную регистрацию в соответствующем районе, без дополнительных ограничений по возрасту.

Правом выдвижения представителей в составы комиссий по-прежнему обладают:

• политические и общественно-политические организации;

• трудовые коллективы предприятий, учреждений и учебных заведений;

• собрания избирателей по месту жительства.

Об этом сообщает Апсныпресс.