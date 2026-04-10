БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ БУДУТ УТВЕРЖДАТЬСЯ РЕШЕНИЯМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ОТДЕЛЬНО
Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Парламент утвердил изменения в закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса», которые коренным образом меняют систему государственного планирования и контроля.
Особое внимание в поправках уделено программно-целевому методу. Теперь объем бюджетных ассигнований на реализацию местных целевых программ будет утверждаться решениями органов местного самоуправления по каждой программе отдельно.
Важным шагом на пути к прозрачности бюджета стало дополнение статьи 94: все государственные, ведомственные и местные программы теперь в обязательном порядке представляются в виде приложения к проекту закона о бюджете.
Это позволит депутатам и общественности видеть четкую взаимосвязь между выделяемыми средствами и конкретными целями социально-экономического развития.
Законопроект также устраняет правовой вакуум в вопросе полномочий Парламента. В закон вводятся новые статьи (100.1, 100.2, 101 и 101.1), которые детально регламентируют:
сроки и порядок принятия проекта бюджета к рассмотрению Народным Собранием;
предмет первого чтения, где будут утверждаться основные характеристики бюджета (доходы, расходы, дефицит);
процедуру подготовки документов к обсуждению, что исключает затягивание бюджетного процесса.
Данные изменения приводят бюджетную систему Абхазии в соответствие с международной практикой, обеспечивая четкое разграничение компетенций между ветвями власти и повышая эффективность управления государственными финансами на всех уровнях.
Об этом сообщает Апсныпресс.
