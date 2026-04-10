ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ

Новости Пятница, 10 апреля 2026 15:05
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Очамчырской ЦРБ. В нем приняли участие глава Очамчырского района Алхас Кация, заместитель главы Отар Акаба, и главный врач ЦРБ Лаша Какалия.

Министр поздравил вновь назначенного главврача со вступлением в должность, отметив его опыт и профессионализм. Эдуард Бутба выразил надежду на эффективное взаимодействие главврача с коллективом на благо здоровья жителей района.

На совещании обсуждались вопросы медицинских кадров, необходимость привлечения молодых специалистов, повышение квалификации сотрудников и улучшение условий труда, вопросы обеспечения больницы лекарствами, подготовка медучреждения к курортному сезону.

Министр здравоохранения отметил, что по договоренности с Министерством здравоохранения Российской Федерации в курортный сезон в Республику будут командированы российские коллеги, и по запросу Очамчырской ЦРБ к ним будут направлены необходимые специалисты.

Одним из ключевых вопросов была организация скорой медицинской помощи.

Эдуард Бутба подчеркнул отсутствие службы скорой помощи в районе, что является серьезной проблемой для обеспечения своевременной медицинской помощи жителям.

Глава района отметил, что администрация уже работает над этой проблемой и в будущем году в бюджет будут заложены средства для создания службы в Очамчырской ЦРБ.

