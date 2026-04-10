ТИМУР АГРБА ВСТРЕТИЛСЯ С КАЗБЕКОМ ТАЙСАЕВЫМ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба встретился с первым заместителем председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым. Во встрече участвовали заместители главы Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба, председатель компартии Абхазии Бакур Бебия, начальник аппарата Народного Собрания – Парламента Вадим Бжания.

Глава Сухума Тимур Агрба тепло поприветствовал гостя и с признательностью воспринял слова Казбека Тайсаева о позитивных изменениях в столице.

Российский депутат не раз бывал в Абхазии и поделился, что был рад приземлиться в сухумском аэропорту, потратив на перелет из Москвы всего три часа.

Тимур Агрба рассказал гостю, что на набережной идет масштабная реконструкция, в которой значительную помощь оказывают регионы России – Башкортостан и Татарстан.

Тимур Агрба пригласил Казбека Тайсаева в Сухум на празднование Дня города в июле.

