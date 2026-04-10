ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ РОССИИ
Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял депутата Государственной Думы России Казбека Тайсаева. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия.
Президент поблагодарил лично Казбека Тайсаева за ту многолетнюю поддержку, которую он оказывает республике, и отметил его значительный вклад в укрепление межпарламентских связей.
«Спасибо большое за поддержку и помощь, которую вы оказываете нашей республике на протяжении десятилетий. Народ Абхазии прекрасно знает, понимает и чувствует ту теплоту отношений, которую вы выстроили с нашей страной», – сказал Бадра Гунба.
Казбек Тайсаев передал приветственные слова от председателя Госдумы Вячеслава Володина, руководителя Комитета по делам СНГ Леонида Калашникова и Геннадия Зюганова, подчеркнув, что лидера КПРФ связывают с Абхазией глубокие семейные узы, так как здесь, в Абхазии, после тяжелого ранения в боях за Севастополь восстанавливал здоровье его отец.
Депутат Госдумы поделился положительными впечатлениями от прибытия в Сухумский аэропорт, отметив масштаб проделанной работы и колоссальный труд, вложенный в его запуск.
«Я хотел бы поблагодарить лично Вас за ту работу, которую Вы проводите и поддерживаете. У нас сложились очень добрые отношения с Парламентом республики, и мы высоко ценим тот уровень доверия, который существует между нами. Со своей стороны хочу заверить, что мы и впредь будем делать все возможное для укрепления нашего взаимодействия», – сказал Казбек Тайсаев.
«Уровень взаимодействия между руководством Российской Федерации и Республики Абхазия создает сегодня наиболее благоприятные условия для созидания и улучшения качества жизни граждан нашей страны», – подчеркнул в завершение встречи Бадра Гунба.
