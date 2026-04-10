В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Генпрокуратуре Абхазии под председательством генерального прокурора Республики Абхазия Агрба А.Н. было проведено расширенное рабочее совещание с участием первого заместителя генпрокурора Квициния Д.Г., замгенерального прокурора РА Трапш А.Л., начальников управлений и отделов Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, заместителя генпрокурора – военного прокурора РА Тарба Р.Б., прокуроров районов, города Сухум и приравненных к ним специализированных прокуратур.

Главе ведомства были представлены отчеты о состоянии текущих дел в республике, уголовных дел и о состоянии надзора за соблюдением законодательства в республике.

Основное внимание было уделено борьбе с преступностью, защите прав граждан и повышению эффективности правоохранительных органов.

Генпрокурор указал на высокую ответственность органов прокуратуры за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране, а также координацию правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью.

По результатам рабочего совещания генеральным прокурором Республики Абхазия Агрба А.Н. были даны поручения по всем направлениям деятельности.