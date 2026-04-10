ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС И ВОПРОСЫ К ПРАВОСУДИЮ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В настоящее время МВД Республики Абхазия является пристальным объектом обращений со стороны СМИ и граждан. Поводом для этого стала ситуация вокруг Ульяны Гварамия, обвиняемой в особо тяжких преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных группой лиц на территории Республики Абхазия.

Общественность обеспокоена тем, что одна из фигурантов уголовного дела, несмотря на тяжесть предъявленных ей обвинений, с 27 февраля текущего года находится на свободе без каких-либо надзорных мер.

Как ранее сообщалось, в отношении задержанных УКОН МВД на территории Республики Абхазия Лилии Шарифуллиной и Ульяны Гварамия, а также впоследствии задержанного на территории Российской Федерации Насырова Руслана Рафиковича, следственным управлением МВД Абхазии было возбуждено уголовное дело. В преступных деяниях гражданина Насырова следствием усматриваются два факта незаконного ввоза наркотических средств в Республику Абхазия, а также сбыта запрещенных веществ, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Шарифуллина Лилия обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 3 статьи 224 прим. 1, а именно незаконном ввозе наркотического средства на территорию Республики Абхазия, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также пунктами «а» и «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Гварамия Ульяна обвиняется в двух фактах незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

Оперативные службы МВД Абхазии ведут неустанную и продуктивную борьбу с незаконным оборотом наркотических средств на территории республики. Особое внимание уделяется противодействию распространению и, тем более, ввозу наркотиков в страну. Сотрудники милиции проделали колоссальную работу, выявив всю цепочку организации поставок сильнодействующих наркотиков в Абхазию и их дальнейшее распространение.

9 января 2026 года Сухумским городским судом в отношении Гварамия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля 2026 года. 25 февраля 2026 года Сухумский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания обвиняемой под стражей. В результате, по истечении срока содержания под стражей, Ульяна Гварамия оказалась на свободе.

27 февраля 2026 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в Верховный суд Республики Абхазия внесено кассационное представление. По результатам рассмотрения которого Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, согласившись с доводами прокуратуры, признала решение Сухумского городского суда незаконным и направила материалы на новое судебное разбирательство в ином составе суда.

30 марта 2026 года Сухумским городским судом вновь отказано в продлении меры пресечения обвиняемой Гварамия У. А. в виде заключения под стражу.

В связи с чем, 31 марта 2026 года в Верховный суд Республики Абхазия следственным управлением Генеральной прокуратуры РА на вынесенное решение внесено кассационное представление. По результатам рассмотрения которого Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Абхазия повторно отменила постановление Сухумского городского суда и направила материалы на повторное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

По настоящее время суд города Сухум не вынес решения о мере пресечения в отношении гражданки Гварамия. Таким образом, обвиняемая в особо тяжком преступлении продолжает находиться на свободе.

Данная ситуация вызывает обоснованное беспокойство у граждан. Несомненно, судебная система действует в рамках закона, но в то же время, когда речь идет о преступлениях, наносящих колоссальный ущерб здоровью населения, общество ожидает от правосудия максимальной решительности и последовательности, а также максимальной прозрачности и оперативности в принятии решений.

