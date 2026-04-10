ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине»;

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления»;

«О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия»;

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в таможенных органах, и их семей»;

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия», проект закона принят в первом чтении;

«О кинематографии».

Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия:

«О награждении Почетной грамотой Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Джапуа Б. Р.»;

«Об утверждении Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 ноября 2025 года Nº 196 «Об одобрении «Перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся на территории Республики Абхазия, необходимого для создания производства товаров, ввоз которого на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)».