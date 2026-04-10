В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочую встречу с председателем Государственного внебюджетного Фонда социального страхования и охраны труда Бакуром Бебия. Стороны обсудили итоги исполнения бюджета фонда за первый квартал 2026 года и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Бакур Бебия отметил, что Фонд сохраняет положительную динамику: доходы составили 34,7 млн рублей, что на 7 млн больше аналогичного периода прошлого года. Основной объем расходов – 55,9 млн рублей – направлен на социальные выплаты, включая пособия по беременности и родам, временной нетрудоспособности и при рождении ребенка, а также меры поддержки семей с детьми.

«Фонд социального страхования и охраны труда по итогам первого квартала 2026 года гарантированно исполнил основные социальные обязательства перед гражданами и существенно повысил уровень социальной поддержки населения», – отметил Бебия.

По его словам, подготовлен проект повышения пособия при рождении ребенка для работающих граждан – с 35 тысяч до 42 тысяч рублей.

Премьер-министр напомнил, что с 1 января 2026 года уже была проведена индексация данного вида пособия – с 28 тысяч до 35 тысяч рублей. Он подчеркнул, что дальнейшее повышение является последовательным шагом в реализации государственной социальной политики республики.

«Ваши предложения об очередной индексации размера выплат с 35 тысяч до 42 тысяч рублей, безусловно, будут поддержаны. Проект уже подготовлен. Он будет рассматриваться в повестке заседания Кабинета министров в ближайшее время. Очень рассчитываю, что его действия вступит в силу с 1 мая текущего года», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр обозначил, что к концу 2026 года планируется увеличить размер выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. О поэтапном повышении размера пособия по государственному социальному страхованию при рождении ребёнка президент Абхазии отмечал в своем послании Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия в конце 2025 года.

«Это очередной шаг в реализации государством социальной политики, обозначенной президентом. Забота о людях, забота о гражданах нашей страны – ключевая позиция государства», – подчеркнул Владимир Делба.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено мерам поддержки жителей сельской местности, в том числе реализации программ оздоровления и отдыха педагогов на территории республики, что также способствует развитию внутреннего туризма.

Об этом сообщает сайт КМ.