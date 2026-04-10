В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Сухум. 10 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочую встречу с председателем Государственного внебюджетного Фонда социального страхования и охраны труда Бакуром Бебия. Стороны обсудили итоги исполнения бюджета фонда за первый квартал 2026 года и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Бакур Бебия отметил, что Фонд сохраняет положительную динамику: доходы составили 34,7 млн рублей, что на 7 млн больше аналогичного периода прошлого года. Основной объем расходов – 55,9 млн рублей – направлен на социальные выплаты, включая пособия по беременности и родам, временной нетрудоспособности и при рождении ребенка, а также меры поддержки семей с детьми.

«Фонд социального страхования и охраны труда по итогам первого квартала 2026 года гарантированно исполнил основные социальные обязательства перед гражданами и существенно повысил уровень социальной поддержки населения», – отметил Бебия.

По его словам, подготовлен проект повышения пособия при рождении ребенка для работающих граждан – с 35 тысяч до 42 тысяч рублей.

Премьер-министр напомнил, что с 1 января 2026 года уже была проведена индексация данного вида пособия – с 28 тысяч до 35 тысяч рублей. Он подчеркнул, что дальнейшее повышение является последовательным шагом в реализации государственной социальной политики республики.

«Ваши предложения об очередной индексации размера выплат с 35 тысяч до 42 тысяч рублей, безусловно, будут поддержаны. Проект уже подготовлен. Он будет рассматриваться в повестке заседания Кабинета министров в ближайшее время. Очень рассчитываю, что его действия вступит в силу с 1 мая текущего года», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр обозначил, что к концу 2026 года планируется увеличить размер выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. О поэтапном повышении размера пособия по государственному социальному страхованию при рождении ребёнка президент Абхазии отмечал в своем послании Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия в конце 2025 года.

«Это очередной шаг в реализации государством социальной политики, обозначенной президентом. Забота о людях, забота о гражданах нашей страны – ключевая позиция государства», – подчеркнул Владимир Делба.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено мерам поддержки жителей сельской местности, в том числе реализации программ оздоровления и отдыха педагогов на территории республики, что также способствует развитию внутреннего туризма.

Об этом сообщает сайт КМ.

« ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
