ЖИТЕЛИ СОЧИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЕ ФОТОСЪЕМКУ С ГРУЗИНСКИМ ФЛАГОМ, ПОКИНУЛИ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Суббота, 11 апреля 2026 14:56
Сухум. 11 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками Центрального аппарата Службы государственной безопасности Абхазии были задержаны жители г. Сочи РФ Броник Нина Автондиловна, 198 3г.р. и Угуров Тимур Керимович, 2008 г.р., которые прибыли в г. Сухум на личном автотранспорте.

По полученной информации, остановившись у въезда в город, гражданка Броник осуществляла фотосъемку своего сына Угурова с грузинским флагом на фоне въездной стелы. Данные граждане были доставлены в здание СГБ для выяснения всех обстоятельств.

После проведения профилактической беседы граждане Броник Н.А. и Угуров Т.К. в сопровождении сотрудников СГБ покинули территорию республики.

« В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА АБХАЗСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С ПРОВОКАЦИОННЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПРОТОИРЕЯ ИГОРЯ ЯКИМЧУКА »
