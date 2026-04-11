ЖИТЕЛИ СОЧИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЕ ФОТОСЪЕМКУ С ГРУЗИНСКИМ ФЛАГОМ, ПОКИНУЛИ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 11 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками Центрального аппарата Службы государственной безопасности Абхазии были задержаны жители г. Сочи РФ Броник Нина Автондиловна, 198 3г.р. и Угуров Тимур Керимович, 2008 г.р., которые прибыли в г. Сухум на личном автотранспорте.

По полученной информации, остановившись у въезда в город, гражданка Броник осуществляла фотосъемку своего сына Угурова с грузинским флагом на фоне въездной стелы. Данные граждане были доставлены в здание СГБ для выяснения всех обстоятельств.

После проведения профилактической беседы граждане Броник Н.А. и Угуров Т.К. в сопровождении сотрудников СГБ покинули территорию республики.