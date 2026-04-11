ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА АБХАЗСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С ПРОВОКАЦИОННЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПРОТОИРЕЯ ИГОРЯ ЯКИМЧУКА

«Мы называем Православную Церковь Апостольской, ибо апостолы стояли у истоков спасения рода человеческого. В 55 году н. э. в Абхазию пришли двое из двенадцати – Симон Кананит и Андрей Первозванный, который позже проследовал из наших земель в Киевскую Русь. Уже в 325 году первые христианские общины делегировали на I Вселенский собор епископа Питиунтского Стратофила. Это свидетельствует о том, что в недрах нашей Церкви исконно хранится истина. Благодаря апостольской проповеди вера утвердилась в народе, и нас стали называть «христолюбивыми абазгами».

Абхазская Церковь, являясь правопреемницей Абхазского Католикосата, сохранила православную веру в народе как основу жизни. Господь наш Иисус Христос по сошествии Святого Духа заповедал ученикам: «Идите, научите все народы...», принося Благую весть на родных языках. Никто не имеет канонического права отрицать этот наказ, ибо отрицать его – значит не жить по Евангелию.

Священнослужители обязаны свидетельствовать об истине, а не лжесвидетельствовать. Прежде чем делать публичные заявления, необходимо глубоко исследовать вопрос, а не оперировать полуправдой. Что касается территории Абхазского Католикосата, она была определена еще решениями Вселенских соборов.

Протоиерею Игорю Якимчуку следовало бы прислушаться к позиции Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, который в 1918 году на Поместном соборе не признал правомочность притязаний Грузинского Католикосата на Абхазию и Осетию. Патриарх Алексий II также указывал на необходимость действовать в отношении Абхазской Церкви сообразно текущей ситуации. Наконец, ныне действующий Святейший Патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя на вопрос абхазских верующих об отсутствии епископа прямо ответил: «Как нет архиерея? Я ваш архиерей».

Мы поминаем Патриарха Кирилла как своего Абхазского и Российского архиерея. Напомним также его слова о том, что Абхазия никогда не находилась в каноническом подчинении Картлийской Церкви. Абхазская Православная Церковь намерена восстанавливать Абхазский Католикосат в единстве с Московским Патриархатом, вне зависимости от частного мнения протоиерея Игоря Якимчука. Полагаем, что соответствующую оценку его словам даст сам Святейший Патриарх Кирилл.

Важно помнить, что в 1943 году Патриарх Сергий, под давлением советской власти и без соборного решения и согласия абхазского народа, передал Абхазскую Православную Церковь в ведение Грузинской Православной Церкви. Последствия этого неканоничного шага мы преодолеваем по сей день.

Решения, принятые патриархом Сергием в 1943 году, остаются неправильными – Бог ему судья, но именно они заложили основу нынешнего нерешенного абхазского церковного вопроса. Мы твердо верим: Абхазская Православная Церковь была, есть и будет. В духовном плане наше единство неразрывно: на небесах предстоит Католикос Максим II, а на земле нашим архиереем является Святейший Патриарх Кирилл. Это соединение небесного и земного хранит наш народ.

Всем православным христианам важно помнить заповедь Господню: «Любите друг друга». В связи с этим заявление протоиерея Игоря Якимчука вызывает глубокое сожаление. Задача священнослужителя такого сана – быть миротворцем, соединять народы во Христе, а не вносить разделение. Его слова не соответствуют ни исторической действительности, ни позиции, которую занимал почивший Патриарх Алексий II и занимает ныне действующий Патриарх Кирилл.

Мы, православные абхазы, неизменно обращаем свои взоры к Московскому Патриархату как к Третьему Риму и защитнику православия, а не к Константинополю. Это наше твердое убеждение. Мы полагаем, что за подобные дерзкие заявления протоиерею Игорю Якимчуку придется отвечать по церковным канонам перед Московским Патриархом.

Церковный совет АПЦ выражает уверенность, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси, являющийся нашим абхазским архиереем, даст надлежащую оценку недопустимым высказываниям протоирея Игоря и сделает соответствующие выводы».

Церковный Совет Абхазской Православной Церкви:

Председатель Церковного Совета АПЦ иерей Виссарион Аплиаа

Игумен Игнатий (Киут)

Иерей Александр Сергеев

Иерей Никита Адлейба

Иерей Далмат Гопия

Секретарь Церковного Совета иером. Давид (Гвазава)