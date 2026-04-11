ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В УБИЙСТВЕ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ЗАКЛЮЧЕНА ПОД СТРАЖУ

Сухум. 11 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. 11 апреля 2026 года Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия об избрании в отношении подозреваемой Лахиной Кристины Максимовны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 09 июня 2026 года.

Как ранее сообщалось, 09 апреля 2026 года прокуратурой Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело №526/301 в отношении Лахиной Кристины Максимовны по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетней Лахиной Габриэле Беслановне, 2022 года рождения, совершенного в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с особой жестокостью и издевательством, повлекшего смерть последней, имевшего место 07 апреля 2026 года в период времени с 17 часов 00 минут по 22 часа 30 минут, по месту проживания по адресу: Гулрыпшский район, село Мачара, дом №5, квартира №30.

