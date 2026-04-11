ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В УБИЙСТВЕ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ЗАКЛЮЧЕНА ПОД СТРАЖУ

Сухум. 11 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. 11 апреля 2026 года Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия об избрании в отношении подозреваемой Лахиной Кристины Максимовны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 09 июня 2026 года.

Как ранее сообщалось, 09 апреля 2026 года прокуратурой Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело №526/301 в отношении Лахиной Кристины Максимовны по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетней Лахиной Габриэле Беслановне, 2022 года рождения, совершенного в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с особой жестокостью и издевательством, повлекшего смерть последней, имевшего место 07 апреля 2026 года в период времени с 17 часов 00 минут по 22 часа 30 минут, по месту проживания по адресу: Гулрыпшский район, село Мачара, дом №5, квартира №30.