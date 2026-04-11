ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 17-М САЛОНЕ «КОСМОС ВИНА»

Сухум. 11 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Абхазии, по приглашению Союза ТПП города Сочи, в качестве партнера участвовала в 17-м Салоне отечественных производителей вина и крепкого алкоголя (СОПВиКА 26.1) «Космос вина». ТПП Абхазии оказала содействие в привлечении представителей отечественных винодельческих предприятий и туроператоров к участию в этом крупном отраслевом событии. Стоит отметить, что на мероприятии представлены производители из России (Кубань, Крым, Дагестан, Долина Дона, Ставрополье), Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана.

В рамках салона прошли мастер-классы, круглые столы и открытые лектории, где профессионалы (специалисты HoReCa), ценители (частные клиенты) и производители обменялись опытом, мнениями и поделились своими проблемами.

Представители туристического бизнеса и винодельческие предприятия Абхазии такие как – винодельня «Вайн Джет Абхазия», винодельня природного вина «ДАД», винодельня «Две горы», винодельня «Гадлиа Иашта», ООО «Вина и воды Абхазии», винодельня «Ачба Иашта», а также представители Торгово-промышленной палаты Абхазии, – участвовали в круглом столе, посвященном развитию событийного и эногастрономического туризма в Абхазии.

Обсуждение вопросов развития этого сегмента направлено на укрепление туристического потенциала республики и популяризацию уникальных винных и гастрономических маршрутов.

На полях салона была развернута экспозиции с продукцией более 40 виноделен и свыше 10 брендов крепкого алкоголя. От Абхазии в ней приняли участие 6 виноделов и 2 туроператора.

По результатам конкурса, в номинации «Лучшее крепленое вино по версии ценителей», диплом получил вермут 2012 года винодельни природного вина «ДАД». Остальные абхазские виноделы были награждены почетными грамотами за профессионализм и высокий уровень продукции, представленной на СОПВиКА 26.1) «Космос вина».

Торгово-промышленная палата Абхазии также была награждена почетной грамотой за высокий уровень компетенции, проявленный в подготовке мероприятия.

Участие в салоне способствует популяризации и развитию культуры потребления алкогольных напитков среди специалистов, ценителей и широкой аудитории. Это мероприятие открывает новые возможности для увеличения объема сбыта продукции и расширения туристического обмена, укрепляет культурные и экономические связи.

Приглашение абхазских виноделов и туроператоров на столь важное мероприятие подчеркивает важность совместных усилий в продвижении культурных, гастрономических и туристических инициатив, способствует развитию межрегиональных связей и стимулирует туристический и алкогольный рынок обеих стран.