ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ПАСХОЙ

Новости Воскресенье, 12 апреля 2026 12:48
Сухум. 12 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Ахада Бадра Гәынба Аԥсны жәлар Амшаԥ ныҳәа рыдиныҳәалеит.

«Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар!

Гәык-ԥсык ала ишәыдысныҳәалоит Амшаԥ ныҳәа лаша!

Ари аныҳәа ԥшьа аҭыԥ ҷыда ааннакылоит ақьырсиан жәлар рдоуҳатә ԥсҭазаараҟны. Уи иаанарԥшуеит аԥсҭазаара иамоу аҵакы, ацәгьеи абзиеи реизыҟазаашьаҟны абзиа ԥыжәара шамоу.

Аԥсны Амшаԥ ныҳәа ҷыдала иазыҟоуп. Ари аныҳәа аҽны зегьы рқыҭақәа ирҭаауеит, ҭаацәашәала еидтәаларц, еизҳауа абиԥарақәа имырӡкәа иааҳго ҳқьабзқәа рымадаразы.

Ҳара иаадыруеит иахьа уаажәраанӡагьы ҳдац-ԥашәқәа иҳарҭо амч, уи иабзоураны ҳмилаҭә хаҿра аиқәырхара, ҳауаажәлар реидгыларагьы шалыршахо.

Абзиеи аҵабырги рыгәрагара иаҳԥыло ауадаҩрақәа риааиразы, ҳаԥсадгьыл аизҳазыӷьаразы мчы аманы иҟалааит!

Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар, даҽазныкгьы ишәыдысныҳәалоит Амшаԥ

аныҳәа, агәабзиара, агәамч, ахирра агымзааит дасу шәыҩнаҭақәа!

Ҽааныбзиала шәнеилааит зегьы!»

•••

Президент Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с праздником Пасхи.

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!

Этот праздник занимает особое место в духовной жизни христиан. Он символизирует торжество жизни над смертью, добра над злом.

В Абхазии этот день почитается с особым благоговением. Пасха (Амшаԥы) - это время, когда мы возвращаемся к своим истокам, в родовые села, собираемся в кругу семьи, вспоминаем предков, сохраняем и передаем традиции из поколения в поколение.

Пусть вера в добро и справедливость помогает нам преодолевать любые трудности, а любовь к родной земле вдохновляет на созидание и развитие нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ҽааныбзиала!»

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 17-М САЛОНЕ «КОСМОС ВИНА»
