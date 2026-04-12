ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ПАСХОЙ
Сухум. 12 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Ахада Бадра Гәынба Аԥсны жәлар Амшаԥ ныҳәа рыдиныҳәалеит.
«Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар!
Гәык-ԥсык ала ишәыдысныҳәалоит Амшаԥ ныҳәа лаша!
Ари аныҳәа ԥшьа аҭыԥ ҷыда ааннакылоит ақьырсиан жәлар рдоуҳатә ԥсҭазаараҟны. Уи иаанарԥшуеит аԥсҭазаара иамоу аҵакы, ацәгьеи абзиеи реизыҟазаашьаҟны абзиа ԥыжәара шамоу.
Аԥсны Амшаԥ ныҳәа ҷыдала иазыҟоуп. Ари аныҳәа аҽны зегьы рқыҭақәа ирҭаауеит, ҭаацәашәала еидтәаларц, еизҳауа абиԥарақәа имырӡкәа иааҳго ҳқьабзқәа рымадаразы.
Ҳара иаадыруеит иахьа уаажәраанӡагьы ҳдац-ԥашәқәа иҳарҭо амч, уи иабзоураны ҳмилаҭә хаҿра аиқәырхара, ҳауаажәлар реидгыларагьы шалыршахо.
Абзиеи аҵабырги рыгәрагара иаҳԥыло ауадаҩрақәа риааиразы, ҳаԥсадгьыл аизҳазыӷьаразы мчы аманы иҟалааит!
Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар, даҽазныкгьы ишәыдысныҳәалоит Амшаԥ
аныҳәа, агәабзиара, агәамч, ахирра агымзааит дасу шәыҩнаҭақәа!
Ҽааныбзиала шәнеилааит зегьы!»
•••
Президент Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с праздником Пасхи.
«Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
Этот праздник занимает особое место в духовной жизни христиан. Он символизирует торжество жизни над смертью, добра над злом.
В Абхазии этот день почитается с особым благоговением. Пасха (Амшаԥы) - это время, когда мы возвращаемся к своим истокам, в родовые села, собираемся в кругу семьи, вспоминаем предков, сохраняем и передаем традиции из поколения в поколение.
Пусть вера в добро и справедливость помогает нам преодолевать любые трудности, а любовь к родной земле вдохновляет на созидание и развитие нашей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Ҽааныбзиала!»
