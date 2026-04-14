В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЛИШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАНА КВАРЧИЯ

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия, государственным советником юстиции 2 класса Агрба А.Н. в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия Кана Валерьевича в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия и статей 19 и 20 Закона РА «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» направлено представление в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о даче согласия на лишение неприкосновенности и привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по уголовному делу № 325/816.