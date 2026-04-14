ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЛИШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАНА КВАРЧИЯ

Новости Вторник, 14 апреля 2026 14:42
Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия, государственным советником юстиции 2 класса Агрба А.Н. в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия Кана Валерьевича в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия и статей 19 и 20 Закона РА «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» направлено представление в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о даче согласия на лишение неприкосновенности и привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по уголовному делу № 325/816.

Как сообщалось ранее, Генеральной прокуратурой 16 марта 2026 года получено заключение Верховного суда Республики Абхазия о наличии в действиях депутата Народного Собрания – Парламента РА VII созыва Кварчия Кана Валерьевича признаков преступления, предусмотренного ст.113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по уголовному делу №325/816, возбужденному по событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу: город Сухум, улица Абазинская, строение №36, которое вступило в законную силу.

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ПАСХОЙ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ »
