В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЛИШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАНА КВАРЧИЯ
Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия, государственным советником юстиции 2 класса Агрба А.Н. в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия Кана Валерьевича в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия и статей 19 и 20 Закона РА «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» направлено представление в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о даче согласия на лишение неприкосновенности и привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по уголовному делу № 325/816.
Как сообщалось ранее, Генеральной прокуратурой 16 марта 2026 года получено заключение Верховного суда Республики Абхазия о наличии в действиях депутата Народного Собрания – Парламента РА VII созыва Кварчия Кана Валерьевича признаков преступления, предусмотренного ст.113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по уголовному делу №325/816, возбужденному по событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу: город Сухум, улица Абазинская, строение №36, которое вступило в законную силу.