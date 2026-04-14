ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ

«О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2025 год»;

«О внесении изменений в Положение о Молодежном Парламенте при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия».

Уполномоченная по правам человека Абхазии Анас Кишмария сообщила, что в 2025 году в аппарат Уполномоченного по правам человека в Абхазии поступило 90 обращений.

38 обращений было в письменном виде, 7 из них коллективные. 52 обращения были в устной форме. За минувший год в аппарат омбудсмена обратилось более 100 человек.

43 обращения были от граждан Абхазии, 20 – от граждан Российской Федерации, 6 – от лиц без гражданства.

Кроме того, аппарат работал с обращениями граждан таких стран, как Беларусь, Конго, Египет, Украина, Туркменистан, Канада, Грузия, Сирия и др.

Большая часть поступающих обращений относится к вопросам, находящимся вне компетенции уполномоченного, либо не соответствует требованиям закона об Уполномоченном по правам человека Республики Абхазии.

«Это связано с тем, что многие люди из-за низкой правовой грамотности часто не знают, как им действовать в той или иной ситуации», – сказала Анас Кишмария.

Выступая на сессии Парламента, Анас Кишмария заявила о необходимости принятия специального закона, регулирующего порядок оказания психиатрической помощи. По словам омбудсмена, защита прав и законных интересов граждан в этой сфере остается одной из наиболее острых проблем.

В рамках этой деятельности в 2026 году запланирован мониторинг республиканской специализированной психиатрической больницы, а также проверка условий содержания в доме престарелых и инвалидов.

Кишмария подчеркнула, что в минувшем году аппарат уполномоченного зафиксировал рост обращений от пожилых людей, оставшихся без возможности самостоятельного ухода. Ситуация осложняется дефицитом мест и очередями на размещение в профильных учреждениях. В ряде случаев в критическом положении оказываются иностранцы, не имеющие родственников на территории республики: их фактически некуда определить.

Одним из приоритетных направлений работы ведомства в новом отчетном периоде станет содействие лицам, столкнувшимся с трудностями при оформлении разрешительных документов. Особое внимание уделяется гражданам Украины, которые с октября 2023 года ограничены в маршрутах выезда из Абхазии из-за новых правил въезда в Россию. Поскольку для них открыты лишь два пункта пропуска, включая аэропорт Шереметьево, у многих истекают сроки действия документов, что делает их пребывание в республике нелегальным. Альтернативный путь через КПП «Ингур» сопряжен с рисками привлечения к ответственности согласно грузинскому законодательству.

Отдельно омбудсмен затронула правовые проблемы трудовых мигрантов. В 2025 году поступали жалобы на нарушения прав рабочих из ряда стран, включая Египет и Конго. Кишмария выразила серьезную обеспокоенность отсутствием надлежащего контроля за медицинским обследованием приезжающих. Действующее законодательство обязывает их проходить медосмотр для получения разрешения на работу, однако недостаточное техническое оснащение границы не позволяет наладить эффективный учет. Халатное отношение некоторых работодателей к этому вопросу грозит неблагоприятными санитарными последствиями. Для решения проблемы уже начато взаимодействие с миграционной службой.

В завершение доклада Анас Кишмария напомнила, что 1 марта 2026 года исполнилось десять лет со дня вступления в силу закона об Уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия. Несмотря на то, что офис омбудсмена фактически открылся в 2018 году, Кишмария поблагодарила всех, кто стоял у истоков создания института и принимал участие в разработке его законодательной базы.

