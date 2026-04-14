ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЕРЕДАЛ В ДАР МИНЗДРАВУ АБХАЗИИ УЗИ-АППАРАТ
Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Руководство Кабардино-Балкарской Республики передало ультразвуковой аппарат Mindray M6 Министерству здравоохранения Абхазии в знак укрепления дружественных связей и сотрудничества в сфере здравоохранения.
Аппарат был передан министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым министру здравоохранения Республики Абхазия Эдуарду Бутба для нужд Республиканской больницы.
Министр здравоохранения и руководство Республиканской больницы выражают глубокую признательность руководству Кабардино-Балкарской Республики за столь ценный подарок, который повысит качество медицинского обслуживания и диагностики пациентов.