ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

МНС АБХАЗИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 32 ГОДА

Вторник, 14 апреля 2026 14:58
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия отметило 32 года со Дня основания ведомства. Профессиональный праздник начался с церемонии возложения цветов к памятнику погибших в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 годов, в Парке Славы, в городе Сухум.

В Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия свой трудовой коллектив поздравил министр по налогам и сборам Абхазии Эдгар Бения:

«Уважаемые коллеги! Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – Днём работника налоговой службы! Прошло 32 года с момента образования налоговых органов Республики Абхазия, как самостоятельной системы в структуре органов государственного управления. Был пройден нелегкий путь становления и развития системы. Невозможно переоценить труд тех, кто стоял у истоков создания ведомства и отдал много лет службе в налоговых органах.

В этот праздничный день, выражаю свою благодарность всем тем, кто трудился и трудится с энтузиазмом и самоотдачей на благо страны и проживающих в ней граждан! Пусть успех будет сопутствовать каждому!»

Слова поздравления прозвучали также от вице-премьера Республики Абхазия, Джансуха Нанба:

«Уважаемые коллеги, позвольте мне от лица Правительства Республики Абхазия поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам больших успехов в работе, дай бог, чтобы в вашем трудовом опыте всегда было уверенное движение вперед! Желаю, чтобы этот год стал рекордным в части работы и личных пожеланий»!

В продолжение празднования, состоялась церемония присвоения классных чинов. Также, отличившимся сотрудникам ведомства, министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения вручил почетные грамоты за ответственное и эффективное исполнение поставленных задач, трудолюбие и многосторонний подход к профессиональной деятельности.

14 апреля 1994 года Председателем Верховного Совета Республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Ардзинба было подписано Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О порядке введения в действие Закона Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия»».

Эта дата является днем создания Государственной налоговой службы Республики Абхазия, которая в декабре 2002 года Указом Президента Республики Абхазия была преобразована в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия.

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 5 января 1995 года «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия» 14 апреля признано праздничным рабочим днём – Днем работника налоговых органов Республики Абхазия.

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия состоит из Центрального Аппарата Министерства и территориальных налоговых инспекций по всем районам республики.

Планомерную, повседневную работу Центрального Аппарата осуществляют 12 управлении.

К текущему времени в системе Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия осуществляют трудовую деятельность более 200 сотрудников. 53 сотрудника являются участниками Отечественной войны Народа Абхазии, 9 из них удостоены государственных наград.

