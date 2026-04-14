МНС АБХАЗИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 32 ГОДА

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия отметило 32 года со Дня основания ведомства. Профессиональный праздник начался с церемонии возложения цветов к памятнику погибших в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 годов, в Парке Славы, в городе Сухум.

В Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия свой трудовой коллектив поздравил министр по налогам и сборам Абхазии Эдгар Бения:

«Уважаемые коллеги! Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – Днём работника налоговой службы! Прошло 32 года с момента образования налоговых органов Республики Абхазия, как самостоятельной системы в структуре органов государственного управления. Был пройден нелегкий путь становления и развития системы. Невозможно переоценить труд тех, кто стоял у истоков создания ведомства и отдал много лет службе в налоговых органах.

В этот праздничный день, выражаю свою благодарность всем тем, кто трудился и трудится с энтузиазмом и самоотдачей на благо страны и проживающих в ней граждан! Пусть успех будет сопутствовать каждому!»

Слова поздравления прозвучали также от вице-премьера Республики Абхазия, Джансуха Нанба:

«Уважаемые коллеги, позвольте мне от лица Правительства Республики Абхазия поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам больших успехов в работе, дай бог, чтобы в вашем трудовом опыте всегда было уверенное движение вперед! Желаю, чтобы этот год стал рекордным в части работы и личных пожеланий»!

В продолжение празднования, состоялась церемония присвоения классных чинов. Также, отличившимся сотрудникам ведомства, министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения вручил почетные грамоты за ответственное и эффективное исполнение поставленных задач, трудолюбие и многосторонний подход к профессиональной деятельности.

14 апреля 1994 года Председателем Верховного Совета Республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Ардзинба было подписано Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О порядке введения в действие Закона Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия»».

Эта дата является днем создания Государственной налоговой службы Республики Абхазия, которая в декабре 2002 года Указом Президента Республики Абхазия была преобразована в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия.

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 5 января 1995 года «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия» 14 апреля признано праздничным рабочим днём – Днем работника налоговых органов Республики Абхазия.

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия состоит из Центрального Аппарата Министерства и территориальных налоговых инспекций по всем районам республики.

Планомерную, повседневную работу Центрального Аппарата осуществляют 12 управлении.

К текущему времени в системе Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия осуществляют трудовую деятельность более 200 сотрудников. 53 сотрудника являются участниками Отечественной войны Народа Абхазии, 9 из них удостоены государственных наград.