В ВС АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ МАСШТАБНЫЕ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Вторник, 14 апреля 2026 15:04
В ВС АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ МАСШТАБНЫЕ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министром обороны уделяется особое внимание оперативной подготовке Вооруженных сил, направленной на поддержание высокого уровня боеспособности группировок войск. МО сообщает о начале плановых командно-штабных учений (КШУ) с привлечением группировок войск Вооруженных сил.

Учения направлены на совершенствование практических навыков органов управления и сил в решении задач по предназначению, проверку готовности органов военного управления к руководству подчиненными войсками и силами в условиях быстроменяющейся обстановки, отработку слаженности действий войск при выполнении боевых задач в единой системе управления.

В ходе учений отрабатывается: руководство войсками, взаимодействие войск и сил, управление огнем, а также проверяется боевая готовность и способность группировок выполнять задачи по предназначению.

Особое внимание уделяется опыту современных вооруженных конфликтов, внедрению новых способов действий войск, ведения разведки с применением беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В КШУ задействованы: оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба ВС, межведомственная группировка войск, штаб территориальной обороны, воинские части Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации, а также резервные формирования военного времени. Активное участие в работе штаба руководства учением принимают представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Учебные мероприятия проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия одновременно на всех полигонах страны, незнакомых участках местности и прилегающей акватории Черного моря.

Учения проходят в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил на 2026 год. На отдельных этапах спланирована работа руководства страны.

