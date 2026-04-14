МЕДИАЛИГА СТАРТУЕТ В СУХУМЕ

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Первая игра Медиалиги пройдет 24 апреля на сухумском стадионе «Динамо». Турнир откроется матчем между командами «Апсны» и «Амкал», сообщили в Медийной футбольной лиге.

Жеребьевка турнира состоялась 2 апреля. По ее итогам абхазский клуб попал в группу «В», где его соперниками стали «Амкал», «2DROTS» и «Эгриси».

В республике запланировано проведение еще двух матчей Медиалиги. Финальная встреча турнира пройдет 4 июля на стадионе «Лужники».

Ранее «Апсны» и «Амкал» уже встречались: в товарищеском матче 2023 года абхазская команда одержала победу со счетом 3:1.