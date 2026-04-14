ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАЛОГОВИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил работников налоговых органов Абхазии с профессиональным праздником.

Министерство по налогам и сборам Абхазии и его районные подразделения играют одну из ключевых ролей в системе государства, обеспечивая стабильное наполнение бюджета страны и создавая основу для реализации социальных и экономических программ.

От вашей ответственной и профессиональной работы во многом зависит устойчивость финансовой системы и развитие нашей страны.

Сегодня особенно важно отметить положительную динамику в деятельности налоговых органов: совершенствуется администрирование, повышается эффективность работы, внедряются современные подходы и технические инновации, которые делают систему более прозрачной, удобной и результативной.

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и высокий уровень профессионализма.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе и новых достижений на благо Республики Абхазия!»