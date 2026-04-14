ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ МНС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Уважаемые работники и ветераны налоговых органов, от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов!

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил руководство и коллектив Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия с профессиональным праздником.

Ваш труд является одним из краеугольных камней стабильности и развития нашего государства. Благодаря вашей деятельности обеспечивается исполнение государственного бюджета, что позволяет реализовывать важные социальные программы, поддерживать экономику и укреплять обороноспособность страны, строить дороги, ремонтировать школы и больницы, заботиться о наших гражданах.

Сегодня налоговые органы – это динамично развивающаяся структура, которой в дальнейшем необходимо применять самые современные формы и методы работы. Ведь от этого во многом зависит предпринимательская активность и инвестиционный климат страны.

Налоговая система – основа богатого, крепкого государства. Там, где она устроена надлежащим образом – процветает каждый человек. На вас, возложена нелегкая задача по отладке и контролю за работой этого сложного механизма. И несмотря на то, что задачи, стоящие перед налоговыми органами с каждым годом становятся все масштабнее, уверен, что залогом дальнейшего успеха будут являться стремление к получению конкретных результатов в своей деятельности.

Выражаю благодарность ветеранам налогового ведомства, опыт которых востребован при подготовке молодых специалистов. Именно он помогает им добиваться существенных результатов, сохранив при этом лучшие традиции.

В день профессионального праздника желаю всем работникам налоговых органов успехов в труде, профессионализма, чуткого и внимательного отношения к налогоплательщикам, благополучия в ваших семьях, здоровья и счастья».