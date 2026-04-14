июня 24 2024

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г.

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2025 году в Республиканский бюджет поступило 17 089,0 млн руб., что на 312,0 млн руб. больше уточненных плановых показателей. Исполнение параметров Республиканского бюджета по доходам составило 101,9 %.

По сравнению с показателями 2024 года доходы Республиканского бюджета за отчетный период увеличились на 5 470,2 млн руб. (прирост 47,1 %).

В 2025 году собственные доходы Республиканского бюджета составили 8 708,2 млн руб., что на 802,9 млн руб. больше аналогичного показателя за предыдущий год. Таким образом, прирост собственных доходов Республиканского бюджета в годовом выражении составил 10,2 %.

Собственные доходы – 8 708 189,0 руб.

В том числе:

– налоговые доходы 5 963 454,6 тыс. руб.

– неналоговые доходы 2 480 553,4 тыс. руб.

– безвозмездные поступления от резидентов РА – 264 181,0 тыс. руб.

Финансовая помощь РФ 8 380 800,5 тыс. руб.

Всего: 17 088 989,5 тыс. руб.

Рост собственных доходов в рамках отчетного периода был обеспечен, прежде всего, за счет повышения уровня администрирования платежей со стороны соответствующих государственных органов, усиления финансовой дисциплины, а также повышения качества проводимой работы администраторами по мобилизации доходов.

В 2025 году расходы Республиканского бюджета составили 15 905,3 млн руб., что составляет 89,8 % от уточненных плановых показателей.

По сравнению с результатами 2024 года расходы Республиканского бюджета увеличились на 4 036,1 млн руб., таким образом, прирост расходов составил 34,0 %.

Рост параметров бюджета за отчетный период позволил Правительству существенно повысить объемы расходов на финансирование социально-значимых направлений. Темпы роста расходов по разделам бюджета наглядно иллюстрируют приоритеты Правительства в реализации социально-экономической политики. В 2025 году самые большие темпы роста (в относительном выражении) среди расходов Республиканского бюджета приходились на такие направления, как национальная экономика (+ 42,5 %); физическая культура, спорт и молодежная политика (+ 39,4 %); здравоохранение (+ 32,1 %) и т. д.

В 2025 году за счет средств Республиканского бюджета финансированием было обеспечено ведомственных целевых программ и мероприятий в различных сферах и областях на сумму 2 753,8 млн руб., из которых 1 098,5 млн руб. – на реализацию 17 ведомственных программ.

К примеру, расходы на реализацию ведомственных целевых программ и мероприятий системы здравоохранения составили 764,2 млн руб., что на 245,7 млн руб. больше, чем в 2024 году (или на 47,4 %).

В 2025 году из средств Республиканского бюджета на здравоохранение было направлено:

– 185,2 млн руб. на лечение граждан;

– 309,3 млн руб. на приобретение лекарственных препаратов,

расходных материалов и медицинского оборудования для нужд лечебно- профилактических учреждений здравоохранения;

– 95,0 млн руб. на приобретение ангиографа, рентгеновского оборудования и иного медицинского оборудования.

За отчетный период расходы только Республиканского бюджета на мероприятия, проводимые в сфере просвещения, составили 47,2 млн руб.; языковой политики – 9,7 млн руб.; культуры – 70,6 млн руб.; молодежной политики и спорта – 107,2 млн руб.; на предоставление государственной поддержки в приобретении жилья незащищенным категориям граждан – 55,9 млн руб. Выплачено пособий по 13 видам категорий получателей на общую сумму 218,6 млн руб.

На реализацию программ по проведению научно-исследовательских работ Академией наук Абхазии и входящих в ее структуру научно-исследовательских институтов было направлено 16,7 млн руб.

Расходы Республиканского бюджета на создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных составили 50,0 млн руб. и на создание системы межведомственного обмена электронными документами – 24,8 млн руб.

В 2025 году продолжилась государственная поддержка отраслей экономики. Так, из Республиканского бюджета было направлено на:

– развитие сельского хозяйства –149,7 млн рублей;

– поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – 215,4 млн руб. (объем фактически выделенных средств в 2025 году);

– поддержку энергетической отрасли – 1 020,2 млн руб., в том числе 830,0 млн руб. на оплату за поставку коммерческой электроэнергии.

В отчетном году была произведена индексация заработной платы основной категории работников в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Более 300 млн руб. было дополнительно направлено на указанные цели. Также обеспечены финансированием дополнительно принятые финансовые обязательства на выплату доплат преподавателям абхазского и русского языков общеобразовательных учреждений, увеличены суммы за классное руководство преподавателям.

В отчетном году средняя заработная плата работников бюджетной сферы составила 33,0 тыс. рублей.

В 2025 году за счет средств резервных фондов президента Республики Абхазия и Кабинета Министров была оказана материальная помощь более 1 809 гражданам Республики Абхазия, имущество которых пострадало в результате стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий, а также в качестве адресной помощи (лечение, обучение) на сумму 191,9 млн руб.

На проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах социально-культурной сферы, автодорожной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе пострадавших в результате стихийных бедствий, направлено 3 313,5 млн руб. Восстановительные работы проводились более чем на 250 объектах.

Значительно увеличились за счет средств республиканского бюджета и объемы поддержки местным бюджетам на решение социально-экономических вопросов. В 2025 году объем такой поддержки составил 1 996,3 млн руб.

