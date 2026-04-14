В ОЧАМЧЫРЕ ПОЯВИЛАСЬ СЛУЖБА СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ

Ранее в районе фактически не существовало полноценной службы «скорой». Теперь ситуация кардинально изменилась – экстренная медицинская помощь стала реальностью, доступной каждому.

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчыре, впервые за долгие годы, появилась служба скорой медицинской помощи и заработали прямые номера вызова – 003 и 030.

«Жители и гости, находящиеся в любой точке Очамчырского района, могут в любое время позвонить по вышеуказанным номерам и вызвать машину скорой медицинской помощи», – сообщил главврач Очамчырской ЦРБ Лаша Какалия.

То, о чём долгие годы мечтали жители района, наконец стало реальностью. Теперь в экстренной ситуации помощь будет рядом – быстро и оперативно.