ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В ОЧАМЧЫРЕ ПОЯВИЛАСЬ СЛУЖБА СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ

Вторник, 14 апреля 2026
В ОЧАМЧЫРЕ ПОЯВИЛАСЬ СЛУЖБА СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ

Сухум. 14 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчыре, впервые за долгие годы, появилась служба скорой медицинской помощи и заработали прямые номера вызова – 003 и 030.

Ранее в районе фактически не существовало полноценной службы «скорой». Теперь ситуация кардинально изменилась – экстренная медицинская помощь стала реальностью, доступной каждому.

«Жители и гости, находящиеся в любой точке Очамчырского района, могут в любое время позвонить по вышеуказанным номерам и вызвать машину скорой медицинской помощи», – сообщил главврач Очамчырской ЦРБ Лаша Какалия.

То, о чём долгие годы мечтали жители района, наконец стало реальностью. Теперь в экстренной ситуации помощь будет рядом – быстро и оперативно.

